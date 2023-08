Abodi: “Italia Femminile? È chiaro che c’è amarezza, bisogna farne tesoro”

Andrea Abodi, ministro dello Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all'uscita dal Mondiale dell'Italia Femminile

Le parole di Andrea Abodi sull'Italia Femminile

"Ovviamente c'è tanta amarezza, ma la Figc farà le sue valutazioni. L'importante è che si faccia tesoro anche di un'esperienza non proprio positiva. Spero che il movimento femminile possa essere sostenuto ulteriormente a ogni livello, non solo nel momento delle vittorie o contro le sconfitte, ma per la profonda convinzione che si debba arrivare a una parità di attenzioni e di opportunità. Le difficoltà devono essere di stimolo".