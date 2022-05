Abbiati: “Maignan, sicurezza e personalità. Ha una mentalità da Milan”

Christian Abbiati, ex portiere del Milan, ha parlato di Mike Maignan e Gianluigi Donnarumma a 'SportWeek'. Ecco le sue dichiarazioni

Daniele Triolo

Christian Abbiati, ex portiere del Milan, ha parlato di Mike Maignan e Gianluigi Donnarumma in esclusiva per 'SportWeek' oggi in edicola. Ecco le sue dichiarazioni più importanti.

Abbiati sull'impatto di Maignan nel Milan: "Sarò sincero non lo avevo mai visto giocare. Quando è arrivato sono andato a curiosare su YouTube ma dopo l'ho visto dal vivo contro la Juve e nel derby di ritorno".

Abbiati sulle qualità di 'Magic Mike': "Mi piace molto per la sua sicurezza e personalità che mostra non solo tra i pali ma in tutta l'area di rigore. Partecipa al gioco di squadra, raramente butta via il pallone e si muove in armonia con i difensori. Mi colpisce la sua grande agilità: i manifesti sono le parate su Cabral e Hernani. I suoi riflessi e i tempi di reazione ridottissimi, oltre che l'elasticità muscolare che gli permettono di aver sempre una buona posizione".

Abbiati sul carattere dell'ex Lille e PSG: "A 26 anni, comunque, ha ancora margini di miglioramento. Perfetto per il Milan di Stefano Pioli. Nelson Dida e Luigi Ragno mi hanno detto che a Mike piace lavorare tanto, ha una mentalità da Milan".

Infine, Abbiati sull'addio di Donnarumma al Milan per i francesi: "Io non me ne sarei andato perché Milano è la mia città ed ero già in una grande squadra. Forse Donnarumma aveva fretta di vincere. C'è riuscito anche se l'obiettivo era la Champions League. Ha dovuto dividere la porta con Keylov Navas ma la sua scelta va rispettata". Il Milan valuta un ritorno a sorpresa! Le ultime news di mercato >>>

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI