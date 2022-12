Abate sulla vittoria in Supercoppa contro la Juve: “Soddisfazione enorme”

Ignazio Abate, allenatore del Milan primavera, racconta le sue emozioni nell'aver vinto sei anni fa la Supercoppa battendo in finale la Juve

Sei anni fa oggi, il Milan vinceva la finale di Supercoppa italiana contro la Juventus . La partita, terminata 1-1 dopo i tempi supplementari, è stata decisa ai calci di rigore, con la squadra allora allenata da Vincenzo Montella che ebbe la meglio sui bianconeri. Ignazio Abate , all'epoca capitano del Milan e oggi allenatore della Primavera rossonera, ha ricordato quel trionfo in un'intervista rilasciata ai canali ufficiali del club. Queste le sue dichiarazioni.

Sullo stato di forma all'epoca della rosa: "Eravamo un gruppo molto giovane. La spensieratezza dei ragazzi più giovani ci ha aiutato tantissimo. Era un anno particolare perché arrivavamo alla finale di Doha ed eravamo quinti in classifica a due punti dal secondo posto, arrivando da un'ottima partita in casa che finì 0-0 contro l'Atalanta ma che ci diede tanta fiducia. Eravamo pronti dal punto di vista fisico e mentale: sapevamo che dovevamo disputare un partita importante ma avevamo tranquillità e consapevolezza per giocarcela. Un mese e mezzo prima della finale li battemmo a San Siro con il gol di Locatelli. Contro la Juve sono partite a sé: dovevamo dare il 110%".