Abatantuono: “Ibrahimovic? Per me può stare al Milan tutta la vita”

NEWS MILAN – L’attore Diego Abatantuono, nell’intervista rilasciata al portale Sport Mediaset, ha espresso la sua opinione in merito al futuro di Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante è in questo in Svezia, in attesa di rientrare in Italia per riprendere gli allenamenti: “Milan? Penso sia stato un bel vantaggio avere Ibrahimovic. Può stare lì tutta la vita”.

Sullo stadio condiviso tra Milan e Inter: "Penso sia straordinario, da tifoso uno stadio Milan-Inter mi piacerebbe – ammette Abatantuono -. Ovviamente sono affezionato a San Siro, lo rifarei".