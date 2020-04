Rangnick: “Spese più moderate dopo il coronavirus”. Il Milan apprezza…

NEWS MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, Ralf Rangnick nella giornata di ieri ha rilasciato alcune dichiarazioni all’emittente Mdr sul suo futuro, che potrebbe essere al Milan nella prossima stagione: “Accordo raggiunto? Non c’è niente di vero. Ci sono stati alcuni contatti in passato, dei sondaggi vaghi, ma nulla di concreto”.

Un altro passaggio interessante è quello relativo all'emergenza coronavirus: "Gli effetti del coronavirus si faranno sentire nel mondo del calcio come in quello dell'economia in generale – ha proseguito Rangnick –. Ma non è detto che gli effetti siano per forza negativi: di sicuro la situazione attuale inciderà sulle cifre dei cartellini dei giocatori, sulle commissioni degli agenti e sugli stipendi, sarà tutto diverso. I club dovranno pensare se possono e devono spendere soldi. In futuro ci saranno più giudizio e moderazione". Una visione condivisibile che senz'altro sarà stata apprezzata dal Milan, che cerca di tornare in alto attraverso un percorso di crescita sostenibile.