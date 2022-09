Stylsvig (CRO Milan): “Possiamo creare il miglior club di calcio al mondo”

Le dichiarazioni rilasciate sul canale Youtube di Joe Pompliano dal Chief Revenue Officerdel Milan, Casper Stylsvig.

Donato Boccadifuoco

Lunga intervista al Chief Revenue Officer del Milan, Casper Stylsvig, realizzata dall'esperto di business sportivo, Joe Pompliano sul proprio canale ufficiale Youtube. Tanti i temi trattati dal CRO rossonero: dalla questione stadio, al cambio di proprietà passando per temi importanti come l'engagement con i tifosi e gli investimenti futuri. Qui di seguito, alcuni estratti delle sue principali dichiarazioni:

Milan, le parole di Stylsvig al canale youtube di Joe Pompliano

A proposito della questione stadio: "L'Italia è uno dei paesi europei con gli stadi più vecchi. Per essere competitivi come i top club di vogliono delle entrate aggiuntive, senza uno stadio adeguato stiamo perdendo decine di milioni di euro all'anno. Negli anni 80/90 il calcio italiano era il migliore del mondo e tutti i giocatori più forti giocavano in Serie A. Questa difficoltà di costruire nuovi impianti sta limitando il campionato italiano. Costruire uno stadio è un processo lungo e complicato, noi speriamo di ricevere una risposta prima del prossimo Natale. Il sistema italiano non aiuta a voler investire in tal senso".

Sul cambio di proprietà: "Ho iniziato questo viaggio con Elliott quattro anni fa. Non è sempre facile crescere quando non ti è permesso investire ma abbiamo imparato molto e siamo stati molto fortunati ad aver ricevuto il supporto CdA della precedente proprietà per crescere. Parliamo di un brand, quello del Milan, che è stato in declino per dieci anni ed i cui ricavi nel 2003 erano gli stessi del Real Madrid. Con RedBird dobbiamo investire in più progetti. Dovremo crescere ma avremo lo stesso approccio avuto con Elliott".

Circa l'engagement: "Negli ultimi quattro anni abbiamo fatto delle mosse diverse rispetto agli altri club, come unire l'intrattenimento con la musica e lo sport. Quello che abbiamo fatto con RocNation è stato qualcosa di veramente interessante che può attrarre un pubblico diverso dal solito. Il prodotto principale è il calcio ma penso che vada considerato anche l'intrattenimento. Quando le prestazioni sportive non seguono i piani le persone vanno intrattenute. Non possiamo controllare ciò che avviene sul campo ma possiamo controllare quello che c'è fuori".

"Investimenti futuri? Sono convinto che qui possiamo creare il miglior club di calcio al mondo. Con la storia che ha il Milan il potenziale per crescere è enorme"

"Con RedBird ed i New York Yankees come azionisti di minoranza abbiamo la stessa visione per il club. I calciatori di oggi sono anche icone di stile e unire sport, intrattenimento, musica, moda e design in una cosa sola è una grande occasione. La nuova proprietà porta la conoscenza necessaria a portare questo club al livello successivo. Sono convinto che possiamo riuscirci con le loro competenze".

Infine, anche una chiosa sulla Super Lega: "Un progetto che non ha mai più avuto l'attenzione di un anno e mezzo fa circa. Penso che debba esserci un modello in cui i club più grandi possano impegnarsi in ciò che la Uefa sta cercando di ottenere".