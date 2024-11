Ex Milan, Tassotti: “Ecco i ricordi a cui tengo di più. Gabbia…” | PM NEWS

In questo 2024 il Milan festeggia i 125 anni di storia. Nel corso di uno degli eventi organizzati per celebrare questo anniversario erano presenti anche Paulo Fonseca e Matteo Gabbia , oltre al presidente Paolo Scaroni . I tre erano al flagship store di via Dante. Ecco le parole dell'ex Tassatti dal nostro inviato sul posto Stefano Bressi .

"I ricordi a cui tengo di più sono senza dubbio quelli legati alla vittoria delle Champions. Anche le coppe Intercontinentali, ma senza la vittoria della Champions non l'avremmo giocata. Nel tempo ho rivalutato anche qualche sconfitta, che sul momento ti fa stare male ma poi col tempo te le fa rivalutare. Io 30 derby giocati senza gol come Gabbia? Sono contento per lui e per tutti i tifosi. Era da tanto che non vincevamo il derby. Sono contento che l'abbia fatto un ragazzo del settore giovanile".