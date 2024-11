Milan, Gabbia: “Serve tempo. Scudetto? Vi racconto che…” | PM NEWS

In questo 2024 il Milan festeggia i 125 anni di storia. Nel corso di uno degli eventi organizzati per celebrare questo anniversario erano presenti anche Paulo Fonseca e Matteo Gabbia , oltre al presidente Paolo Scaroni . I tre erano al flagship store di via Dante. Ecco le parole del difensore italiano del nostro inviato sul posto Stefano Bressi .

"La vittoria dello scudetto è stata pazzesca. È stato un momento bellissimo. Durante il viaggio per Reggio Emilia vedevamo le tante persone che ci seguivano e ci incoraggiavano, i tanti tifosi e le tante bandiere. Ci porteremo nel cuore per sempre quel momento e ci ha legato per sempre. Rappresentare il Milan in Europa è una grande responsabilità. Ci hanno lasciato una grande eredità, serve grande impegno e anche un po’ di tempo ma stiamo cercando di scrivere la storia come hanno scritto Mauro e gli altri. Siamo anche riusciti a toglierci qualche soddisfazione, come la settimana scorsa". LEGGI ANCHE: Milan, Camarda non brillante: sì, ma non bisogna commettere questo errore