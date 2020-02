Inter, vinto il quarto derby di fila in serie A: non accadeva dal 1983

INTER-MILAN – L’Inter si aggiudica il derby di Milano per la quarta volta consecutiva in campionato: un dato che non accadeva dal lontano 1983. Dopo le due stracittadine vinte lo scorso anno, la prima con rete allo scadere di Icardi, mentre la seconda per 3-2 dopo che il Milan di Gattuso si presentava a +1 in classifica sui cugini interisti, ecco la doppia sconfitta di quest’anno. Prima Giampaolo battuto nel match di andata 2-0 (senza storia), poi la gara di ieri sera che tutti sappiamo come sia andata. Per la moviola della gara diretta da Maresca, continua a leggere>>>

