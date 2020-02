Inter-Milan, la moviola: Maresca ok, regolare il 2-2

INTER-MILAN – Gara ricca di emozioni e di sali e scendi quella giocata ieri sera a San Siro tra Inter e Milan. Alla fine ad uscire vincitore è Antonio Conte che si impone 4-2 sui rossoneri. Non ci sono clamorosi episodi dubbi da segnalare col direttore di gara Fabio Maresca che si comporta tutto sommato bene, ad eccezione di alcuni cartellini forse estratti con troppa facilità. Nel complesso, però, una buona gestione del match che diventa maggiormente impegnativo nella ripresa. Dubbi sul gol del momentaneo 2-2 per la partenza di Sanchez, ma per pochi millimetri è regolare. Nel finale Ibra colpisce il palo colpendo di testa, ma forse l’arbitro avrebbe annullato per fallo su Skriniar: rimarrà l’eterno dubbio. Queste le parole al termine della gara di Pioli>>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android