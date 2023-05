Inter, la probabile formazione per il Milan: Lautaro-Dzeko tandem d’attacco

Ecco la probabile formazione che dovrebbe scegliere Simone Inzaghi in occasione di Inter-Milan: in attacco Lautaro Martinez ed Edin Dzeko

Archiviato il rotondo successo contro il Sassuolo, l'Inter si prepara a tornare in campo per il ritorno della semifinale di Champions League contro il Milan, dove dovrà difendere il doppio vantaggio dell'andata. Secondo quanto riferito da 'Eurosport' il tecnico Simone Inzaghi dovrebbe scegliere André Onana in porta e una difesa a tre formata da Matteo Darmian, Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni. A centrocampo gli esterni saranno Denzel Dumfries e Federico Dimarco, mentre in mediana agiranno Niccolò Barella, Hakan Calhanoglu e Henrikh Mkhitaryan. Tandem d'attacco composto da Lautaro Martinez ed Edin Dzeko.