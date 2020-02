Inter-Milan, probabili formazioni: Pioli sceglie Kjaer e Rebic

INTER-MILAN – Sciolti ormai ogni dubbio per Stefano Pioli che questa sera giocherà il suo primo derby da tecnico rossonero. Simon Kjaer e Ante Rebic avranno una grande occasione dal 1′, dal momento che sono favoriti rispettivamente su Musacchio e Bonaventura. Panchina anche per Rafael Leao, in calo nelle ultime gare. Il Milan sarà disegnato con un 4-4-1-1 che si può anche leggere con un 4-2-3-1 a seconda della posizione che occuperà Calhanoglu. Il turco avrà il compito di assistere da vicino Ibrahimovic, ma anche di dare fastidio a Brozovic in fase di costruzione della manovra nerazzurra. Il danese, per altro, sarà uno dei debuttanti in questo derby: continua a leggere>>>

