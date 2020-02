Inter-Milan, il ballo dei debuttanti: per i rossoneri Bennacer e Kjaer

VERSO INTER-MILAN – Sono diversi i giocatori che da una parte e dall’altra questa sera potranno fare il loro esordio nel derby di Milano. Nelle fila rossonere spiccano certamente Ismael Bennacer, che farà il suo ritorno in campo dopo il turno di squalifica scontato contro il Verona, e Simon Kjaer, il cui unico derby giocato in Italia non gli portò molta fortuna (Lazio-Roma ottobre 2011 perso 2-1 ed espulso).

L’algerino all’andata non giocò. Nel Milan di Giampaolo ancora non c’era posto per lui e restò 90 minuti in panchina a guardare i compagni uscire dal campo sconfitti per 2-0. Un girone dopo la storia è profondamente cambiata con l’ex Empoli che ora non solo è un titolare inamovibile, ma è anche uno dei giocatori fondamentali nello scacchiere tattico di Pioli. Contro il Verona la sua assenza si è sentita moltissimo nella trama del gioco rossonero.

Tra i “panchinari” debuttano anche Begovic e Saelemaekers, entrambi arrivati nel mercato di gennaio. Il belga può essere certamente una gara che Pioli potrà utilizzare a gara in corso sia come terzino destro che come esterno di centrocampo per avere corsa e dinamismo sulla destra. In casa Inter, occhio a Young e, ovviamente, Eriksen che scenderanno in campo dal 1′, mentre dalla panchina ci saranno Moses, Sanchez e Biraghi. Intanto, la Gazzetta ha ricordato l’aneddoto di quando Ibrahimovic sfotteva Lukaku al Manchester United>>>

