Inter-Milan, quando Ibra sfotteva Lukaku: “50 sterline se azzecchi uno stop”

VERSO INTER-MILAN – La Gazzetta dello Sport questa mattina ha ricordato un aneddoto di quando Ibrahimovic e Lukaku giocavano assieme ai tempi del Manchester United. Lo svedese – racconta la rosea – prendeva in giro l’attaccante belga dicendoli: “Ti do 50 sterline se azzecchi uno stop”. I due erano amici con la maglia dei Red Devils, sebbene avessero lo stesso ruolo in campo. In tutto appena 127 minuti giocati insieme e solo una gara da titolari (7 spezzoni in tutto). Intanto, in casa Milan si ferma Krunic: le condizioni>>>

