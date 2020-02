Inter-Milan, per Handanovic sarà decisione last minute

VERSO INTER-MILAN – Il capitano nerazzurro Samir Handanovic continua a lavorare a parte e rimane in dubbio per la gara di domani sera. Lo sloveno vuole fare di tutto per esserci e per questo potrebbe scendere in campo con un particolare tutore in carbonio, che comunque non lo proteggerebbe completamente in casi di colpi che potrebbero addirittura peggiorare la frattura (per ora composta). La decisione del portiere nerazzurro e dello staff interista potrebbe arrivare domani prima della gara, con Handanovic che verrebbe comunque convocato. Ottimismo, invece, per la presenza di Ibra: le ultime>>>

