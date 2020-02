Inter-Milan, panchina per Handanovic: in porta ci sarà Padelli

VERSO INTER-MILAN – Il capitano dell’Inter Samir Handanovic non è riuscito a recuperare dall’infortunio al dito della mano fratturato nei giorni scorsi e questa sera siederà in panchina. Al posto del portiere sloveno giocherà Daniele Padelli, al debutto in una stracittadina milanese. In panchina anche Filip Stankovic, figlio di Dejan, e terzo portiere nerazzurro. Per le ultime sulle scelte di Antonio Conte, continua a leggere>>>

