Inter-Milan, che duello! Con Brozovic e Bennacer è derby in verticale

VERSO INTER-MILAN – Marcelo Brozovic e Ismael Bennacer. Intoccabili, insostituibili ed entrambi fondamentali per il gioco di Inter e Milan. I due registi torneranno titolari domani sera nella stracittadina milanese che andrà di scena a San Siro che per l’occasione sarà completamente esaurito in ogni ordine di posto.

Il croato e l’algerino sono i perni del gioco delle rispettive compagini e in tutte e due i casi quando vengono a mancare l’assenza si fa davvero sentire. Nel caso dell’interista è palese vedere come la squadra di Conte abbia fatto notevole fatica contro l’Udinese fino a quando Brozovic era seduto in panchina. Col suo ingresso in campo, il match ha svoltato in favore dell’Inter con le due reti di Lukaku che hanno consentito di portare a casa i 3 punti.

Stesso discorso ma con finale differente per il Milan contro il Verona. Oltre all’assenza di Ibra, infatti, con gli scaligeri si è fatta sentire molto la mancanza di Bennacer in mezzo al rettangolo verde. Il suo dettare i ritmi e le sue verticalizzazioni sono diventate fondamentali col passaggio al 4-4-2, che ha risaltato enormemente le caratteristiche dell’ex Empoli. Ora Ismael sembra essere tornato il centrocampista che ha trascinato l’Algeria alla vittoria in Coppa d’Africa la scorsa estate.

Manca ancora un piccolo step. Aumentare la pericolosità in zona offensiva, magari con qualche gol in più. E se arrivasse nel derby, diventerebbe davvero un idolo dei tifosi milanisti. Intanto, Pioli pensa al 4-2-3-1: le ultime>>>

