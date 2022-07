Inter-Lione 2-2, altra rimonta per i nerazzurri: in gol Lukaku e Barella

Prosegue l'avvicinamento dell' Inter alla prima di campionato contro il Lecce: i nerazzurri hanno pareggiato 2-2 contro il Lione in amichevole. Un'altra rimonta per la squadra di Simone Inzaghi dopo quella contro il Monaco. Buona Inter nella prima parte di gara, a passare però è il Lione: Lacazette sfrutta l'assist perfetto di Paquetá e batte Onana con un colpo di testa. Sul finire del primo tempo, l'Olympique colpisce anche un palo con Malo Gusto .

Ad inizio ripresa il Lione raddoppia: una mischia in aerea nerazzurra, con Cherki (appena entrato) che ribadisce in rete dopo la respinta del palo. Inter che, però, non si demoralizza e riesce a rimontare. Lautaro trova una gran parata di Lopes, poi Dimarco crossa e Lukaku insacca con un gran colpo di testa al 51'. Quindici minuti più tardi arriva il gol del 2-2: Lautaro serve d'esterno l'inserimento di Barella, che supera Lopes con un preciso tocco sotto. Al minuto 79 è il Lione ad avere la chance per vincerla, ma Onana è prodigioso sul colpo di testa di Dembelé e devia contro la traversa, salvando i suoi. Inter-Lione finisce 2-2.