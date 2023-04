Lazio, Sarri: “Inter di un’altra cilindrata, c’è ancora da crescere”

Intervistato a fine partita dai microfoni di Sky Sport, l'allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, ha parlato della sconfitta subita per mano dell'Inter: "Nel momento clou della partita siamo diventati arrendevoli, prendendo gol in maniera morbida. Non mi è piaciuta la fase di partita in cui loro ci hanno urlato addosso e noi siamo diventati arrendevoli. Sull'1-0 non abbiamo concesso granché e potevamo anche raddoppiare, ma siamo calati negli ultimi 20'".