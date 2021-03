Verona-Milan, Tonali verso il recupero

Novità su Sandro Tonali. Il centrocampista, uscito precauzionalmente contro l’Udinese per una contrattura al flessore destro. Come appreso dalla redazione di Pianetamilan.it, Tonali oggi ha lavorato a parte, ma non dovrebbero esserci problemi per la partita contro il Verona, in programma domenica prossima al Bentegodi. Non solo Verona-Milan, ma anche calciomercato: ecco il sostituto di Meite.