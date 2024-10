Torino, ecco l’esito degli esami strumentali di Zapata: che tegola!

In casa Torino stanno vivendo momenti di grande preoccupazione per le condizioni di Duván Zapata. L'attaccante è stato costretto a lasciare il campo all’84' della partita contro l’Inter. L'attaccante colombiano è uscito in barella, visibilmente sofferente e con le mani sul volto, a causa di un infortunio al ginocchio sinistro. Come ha confermato lo stesso Zapata in un post su Instagram, oggi si è sottoposto a esami strumentali per valutare la gravità del problema fisico e stabilire i tempi di recupero.