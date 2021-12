Theo Hernández raffreddato: ci sarà in Milan-Liverpool? | PM News

Theo Hernández si è allenato in palestra poiché raffreddato. Il terzino francese, per ora, è in dubbio per Milan-Liverpool di Champions League

Come comunicatoci da Stefano Bressi, nostro inviato a Milanello, stamattina Theo Hernández si è allenato in palestra poiché raffreddato. Il terzino francese, per ora, è in dubbio per Milan-Liverpool partita della 6^ giornata del Gruppo B della Champions League 2021-2022. Nel caso in cui domani non avrà febbre, però, sarà regolarmente al suo posto in difesa nel 4-2-3-1 di mister Stefano Pioli contro i 'Reds' di Jürgen Klopp. Vice Theo, colpo di mercato del Milan in casa United? Le ultime >>>