Serie A – Torino, salta il crociato di Baselli: si opererà lunedì

TORINO NEWS – Daniele Baselli, classe 1992, spesso accostato al Milan quale rinforzo a centrocampo in varie sessioni di calciomercato, ha concluso anzitempo la stagione 2019-2020 e dunque non potrà riprendere a giocare in Serie A dopo l’emergenza coronavirus. Ecco, infatti, quanto riferito dal Torino in un comunicato stampa ufficiale oggi pomeriggio.

"Alla luce delle indagini cliniche e strumentali e dopo il consulto ortopedico specialistico di oggi a Bologna con il professor Stefano Zaffagnini, per Daniele Baselli– post trauma distorsivo al ginocchio destro, con lesione parziale del legamento crociato anteriore – si è deciso il trattamento chirurgico. L'intervento è stato programmato per lunedì 8 giugno presso la clinica 'Toniolo' di Bologna".