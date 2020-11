Scaroni: “Infortunio Ibra? Uno strappo muscolare richiederebbe un mese..”

Scaroni parla dello stop di Ibrahimovic

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Paolo Scaroni, Presidente del Milan, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di ‘GR Parlamento’: le sue parole sull’infortunio di Zlatan Ibrahimovic. “Quando tornerà? Non lo so, uno strappo muscolare richiede grosso modo un mese, ma nel caso di Ibra ha un fisico talmente pazzesco che potrebbe riservarci delle sorprese”, ha dichiarato il presidente del club di via Aldo Rossi.

