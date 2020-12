Sassuolo-Milan, Kjaer sarà out: oggi giorno decisivo per Ibrahimovic

SASSUOLO MILAN ULTIME NEWS – In vista del match di domenica pomeriggio contro il Sassuolo, il Milan cercherà di recuperare il suo uomo leader: Zlatan Ibrahimovic. La giornata di ieri ha detto che sia l’attaccante svedese che Simon Kjaer hanno continuato il lavoro personalizzato, mentre i giocatori non impiegati a Genova hanno sostenuto un test amichevole contro la formazione Primavera.

Se per quanto riguarda Kjaer è improbabile un suo recupero per Reggio Emilia, per quanto concerne Ibrahimovic si proverà a recuperarlo per la panchina. Lo staff medico raccomanda massima prudenza visto che il dolore al bicipite femorale ancora non è svanito del tutto. Unico certo di esserci è al momento Theo Hernandez, che ha smaltito l’affaticamento al flessore.

