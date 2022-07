Sassuolo, infortunato Traore: le condizioni dell’obiettivo del Milan

Hamed Junior Traore si è infortunato. Il centrocampista del Sassuolo, che piace al Milan e non soltanto, ha subito un'operazione

Daniele Triolo

Hamed Junior Traore, classe 2000, è un obiettivo del Milan (e non soltanto) per questo calciomercato estivo. Il centrocampista del Sassuolo, però, dovrà stare fermo per un po'. Il club emiliano ha pubblicato, infatti, in giornata un bollettino medico che lo riguarda.

"Hamed Traore non sarà aggregato al gruppo squadra per la preparazione in corso a Vipiteno - si può leggere sulla nota ufficiale del Sassuolo -. Il calciatore neroverde è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per la riduzione della frattura al quinto metatarso del piede sinistro".

"Ulteriori valutazioni - termina la nota - saranno effettuate nei prossimi giorni". Un infortunio che non ci voleva, in questa fase della preparazione estiva e che, oltretutto, potrebbe pregiudicare un trasferimento di Traore in questa sessione di trattative.