Roma-Milan, Giroud in dubbio: ecco le sue condizioni | Serie A News

Olivier Giroud è in dubbio per Roma-Milan, partita della 32^ giornata di Serie A in programma alle ore 18:00 di sabato 29 aprile. Il punto

Olivier Giroud, centravanti del Diavolo di Stefano Pioli, è in dubbio per Roma-Milan, partita della 32^ giornata della Serie A 2022-2023 in programma sabato 29 aprile, alle ore 18:00, allo stadio 'Olimpico'.

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, infatti, Giroud ha una contusione al polpaccio. Non sarebbero previsti esami per il numero 9 del Milan. Bisognerà soltanto attendere e capire se riuscirà - 'last minute' - a recuperare per la trasferta nella Capitale.

Qualora non dovesse farcela, Pioli ha tre opzioni per il ruolo di prima punta da far giocare contro la Roma di José Mourinho: una porta ad Ante Rebić, l'altra a Divock Origi, l'ultima a Charles De Ketelaere.