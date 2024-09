Infortunio per Saelemaekers in Genoa-Roma, si teme un lungo stop

Nella giornata di ieri, 15 settembre, è andata in scena Genoa-Roma, partita valevole per la 4^ giornata di Serie A. Nell'undici titolare giallorosso figurava Alexis Saelemaekers in posizione di ala sinistra in un centrocampo a 5. La Roma è passata in vantaggio al 37', grazie al primo gol di Artem Dovbyk, chiudendo la prima frazione in vantaggio. Dopo soli tre minuti dall'inizio della ripresa, però, Saelemaekers ha messo male giù il piede e si è accasciato a terra. Il belga non è riuscito a continuare la partita e dopo due minuti è stato sostituito. Alla fine la Roma ha pareggiato 1-1 il match.