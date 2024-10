Nella giornata di ieri vi avevamo anticipato della possibile assenza di un fattore importantissimo come Rodrygo in Real Madrid-Milan. Il campione brasiliano, infatti, è rimasto vittima di un infortunio nel corso del match di Champions League contro il Borussia Dortmund che i Blancos stavano perdendo 0-2 e alla fine hanno vinto 5-2. Certamente il guaio fisico di cui è rimasto vittima l'esterno non è una buona notizia. E si aggiunge ai problemi di quella serata in cui anche Thibaut Courtois si è dovuto fermare.