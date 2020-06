PM – Milan, oggi esami per Ibrahimovic e Duarte: le loro condizioni

MILAN NEWS – Zlatan Ibrahimovic, classe 1981, e Léo Duarte, classe 1996, rispettivamente centravanti svedese e difensore brasiliano del Milan, hanno svolto oggi test medici per verificare le loro condizioni in seguito ai relativi infortuni accusati nell’ultimo periodo.

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, Ibrahimovic, che si è sottoposto oggi a risonanza magnetica per il polpaccio destro, sta bene: il suo processo di guarigione procede senza complicazioni. In settimana Ibrahimovic inizierà anche dei lavori individualizzati sul campo.

L’obiettivo, dunque, è rientrare per Milan-Roma del prossimo 28 giugno a ‘San Siro‘. Sta meglio anche Duarte: anche per lui inizieranno a breve gli allenamenti individuali. Il muscolo flessore destro dell’ex Flamengo, infatti, è in via di guarigione. QUESTE, INTANTO, LE ULTIME DI MERCATO SU IBRAHIMOVIC >>>