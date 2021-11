Napoli, tegola Osimhen: fratture multiple al viso, perso per 2 mesi

Victor Osimhen, uscito per infortunio durante Inter-Napoli 3-2 a 'San Siro' per uno scontro con Milan Škriniar, si è fatto veramente male ...

Il Napoli rischia di aver perso Victor Osimhen , suo punto di riferimento in attacco, per un paio di mesi. Ieri sera l'attaccante nigeriano si è scontrato, al 50' di Inter-Napoli a 'San Siro', con il difensore slovacco dei nerazzurri, Milan Škriniar . Uno scontro aereo nel quale Osimhen ha colpito, con la faccia, la nuca dell'avversario anziché incornare di testa il pallone.

Mentre Škriniar si è ripreso quasi subito, il numero 9 del Napoli faticava a rialzarsi sulle proprie gambe. Luciano Spalletti lo ha sostituito con Andrea Petagna e, nel frattempo, Osimhen si è recato all'ospedale meneghino di Niguarda per tutti gli accertamenti del caso. Gli esami hanno evidenziato fratture multiple al viso, come comunicato dal club azzurro attraverso i propri canali ufficiali.

"Gli esami strumentali effettuati a Victor Osimhen al termine della gara Inter-Napoli hanno evidenziato fratture multiple scomposte dell’orbita e dello zigomo sinistro", la comunicazione della società presieduta da Aurelio De Laurentiis. I quotidiani sportivi in edicola questa mattina, logicamente, hanno parlato molto dell'infortunio di Osimhen, tentando di ipotizzare anche le tempistiche per un suo rientro in campo.