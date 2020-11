Napoli-Milan, lussazione alla spalla per Osimhen. Le ultime | Serie A News

Ultime Notizie Napoli-Milan: le condizioni di Osimhen

NAPOLI MILAN – Novità in casa Napoli in vista della partita contro il Milan, in programma domenica al San Paolo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Victor Osimhen ha riportato con la Nigeria una lussazione alla spalla, e dunque la sua presenza con i rossoneri è fortemente a rischio.

Gennaro Gattuso potrebbe a questo punto decidere di passare nuovamente al 4-3-3, con Dries Mertens nuovamente in attacco, oppure confermare il 4-2-3-1 con l'inserimento di Andrea Petagna, ex della sfida. L'ex tecnico rossonero dovrà fare anche a meno di Ospina, Hysaj e forse Bakayoko, che ieri aveva la febbre alta.