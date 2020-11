Milan-Verona, Calabria e Saelemaekers verso il recupero. Le novità | News

Ultime notizie Milan News: le condizioni di Calabria e Saelemaekers

MILAN NEWS – Il Milan, dopo la sconfitta contro il Lille di Europa League, è tornato a lavorare in vista della partita contro l’Hellas Verona, in programma domenica a San Siro.

Ieri, contro i francesi non erano presenti Alexis Saelemaekers e Davide Calabria. ll primo ha riscontrato un piccolo problema al pube, mentre il terzino non è stato convocato a scopo precauzionale. Secondo però le ultime notizie, i due calciatori si sono allenati quest'oggi regolarmente in gruppo. Entrambi dunque, con ogni probabilità, faranno parte della sfida di domenica contro gli uomini di Juric.