Milan, ecco quando sarà valutato l’infortunio di Giroud | PM News

Dopo la convincente vittoria contro il Napoli, oggi il Milan non si allenerà. Olivier Giroud, infortunato, quando sarà valutato? Il punto

Dopo la bella vittoria di ieri del Milan in casa del Napoli, mister Stefano Pioli ha concesso un giorno di riposo ai suoi giocatori, che torneranno in campo domani per preparare la gara di sabato sera contro l'Empoli. Domani sarà un giorno importante anche per Olivier Giroud, che verrà valutato dopo l'infortunio patito ieri al "Maradona". Il centravanti del Diavolo non svolgerà neanche gli esami strumentali oggi. Nuovo bomber, il Milan sceglie tra due nomi: le news di mercato >>>