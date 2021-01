Milan-Torino, Ibrahimovic vuole giocare domani. Il punto | News

Ultime Notizie Milan Torino: Ibrahimovic scalpita

MILAN NEWS – Domani Zlatan Ibrahimovic sarà in campo contro il Torino? L’ipotesi è possibile. Secondo quanto viene riportato dal Corriere della Sera, questa mattina Ibra farà il test decisivo per capire se potrà giocare uno spezzone contro i granata. Lo svedese scalpita per rientrare, ma lo staff medico rossonero frena per evitare rischi.

Per La Gazzetta dello Sport, invece, il ritorno di Ibrahimovic contro il Torino (in campionato) è escluso. Possibile invece sua convocazione per la partita di Coppa Italia. Di sicuro, come ha annunciato Stefano Pioli, ci sarà in Cagliari-Milan del prossimo 18 gennaio.