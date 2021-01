Milan-Torino, Ibrahimovic parzialmente in gruppo: le ultime | News

Ultime Notizie Milan News: Ibrahimovic in gruppo

MILAN NEWS – Dopo tante brutte notizie tra covid e infortuni, Stefano Pioli finalmente può sorridere. Come viene riportato da Sky Sport, infatti, Zlatan Ibrahimovic ha lavorato questa mattina parzialmente in gruppo con la squadra.

Ibrahimovic, dunque, è molto vicino al ritorno in campo, dopo diverse settimane di assenza. In ogni caso Pioli difficilmente lo convocherà per la partita di domani contro il Torino.