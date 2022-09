Milan, Theo Hernández infortunato: ecco quando dovrebbe rientrare

Theo Hernández, terzino sinistro del Milan, ha riportato uno stiramento del muscolo lungo adduttore destro durante il match contro il Napoli

Daniele Triolo

Stamattina Theo Hernández, difensore del Milan, ha svolto degli esami strumentali approfonditi per capire di che entità fosse il problema muscolare riportato domenica sera, in occasione della sfida persa (1-2) dai rossoneri di Stefano Pioli a 'San Siro' contro il Napoli.

Milan, Theo Hernández k.o.: ecco le sue condizioni

Gli accertamenti medici hanno confermato la diagnosi fatta, in un primo istante, dai medici della Nazionale francese che, infatti, ieri avevano rispedito casa l'ex Real Madrid evitandogli, così, gli impegni in Nations League. Per Theo Hernández, infatti, si tratta di uno stiramento del muscolo lungo adduttore destro.

La domanda che, adesso, si fanno tutti i tifosi del Milan è una sola: quando potrà tornare in campo il numero 19? Theo, che verrà rivalutato la prossima settimana, sfrutterà la sosta per le Nazionali per riposare e ristabilirsi. Non affretterà i tempi per il rientro, ma penserà a recuperare al 100%.

Per questo motivo, dunque, secondo quanto riferito da 'Sky Sport', il calciatore transalpino salterà certamente Empoli-Milan, partita dell'8^ giornata della Serie A 2022-2023, in programma sabato 1° ottobre alle ore 20:45. Il rientro di Theo, questo è l'auspicio, dovrebbe avvenire per la partita successiva, Chelsea-Milan di mercoledì 5 ottobre, alle ore 21:00, in Champions League.