Milan-Roma, ancora a parte Rafael Leao e Rebic: le ultime

Oggi la squadra è tornata ad allenarsi in vista di Milan-Roma e tra i rossoneri hanno lavorato ancora a parte Rafael Leao e Rebic.

Inizia ad avvicinarsi Milan-Roma, ventesima giornata e prima di ritorno di questo campionato di Serie A e, dopo le vacanze natalizie, la squadra oggi è tornata ad allenarsi. Tutti in gruppo, tranne due giocatori: si tratta di Rafael Leao, portoghese classe 1999, e Ante Rebic, croato classe 1993. Non proprio una bellissima notizia, in vista del prossimo match. La speranza è ancora di averli entrambi a disposizione, ma a questo punto non c'è più la garanzia, come invece sembrava fosse fino a ieri. Sono i due esterni sinistri del Milan, che quindi continua ad avere la coperta corta in quel ruolo. Gli altri infortunati, invece, sono tutti recuperati, tranne ovviamente i lungodegenti. Tornato anche Calabria e c'è pure l'esito dei primi tamponi >>>