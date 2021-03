Milan, quanti infortuni: c’è un dato che impressiona | Calcio News

Tanti infortuni in questa stagione per il Milan di Stefano Pioli: il dato scritto dal Corriere dello Sport è davvero impressionante

Il Milan è uscito dall'Europa League e in questo momento a 9 punti dall'Inter, ma era difficile chiedere di più. Il Corriere dello Sport, in edicola questa mattina, sottolinea un dato impressionante, che testimonia come Pioli non abbia avuto tregua dal punto di vista degli infortuni. Stando a quanto scritto dal quotidiano, dalla partita del 28 febbraio contro la Roma, il Milan ha avuto di media sei calciatori infortunati a gara. Insomma, in queste condizioni è davvero difficile fare qualcosa in più. Intanto il Milan pensa al calciomercato: in canna tre colpi per la Champions.