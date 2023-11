Milan-PSG 2-1, Pulisic infortunato: “Ecco di cosa si dovrebbe trattare”

Christian Pulisic è uscito nel recupero di Milan-PSG 2-1 di Champions League per infortunio. Oggi esami per capire l'entità del problema

Christian Pulisic, attaccante rossonero, è uscito per infortunio ieri sera a 'San Siro' in occasione di Milan-PSG, partita della 4^ giornata del Gruppo F della Champions League 2023-2024. Al 92' il numero 11 statunitense ha lasciato il posto ad Alessandro Florenzi per un problema muscolare alla coscia destra.