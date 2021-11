Milan-Porto, Rebic svolge un allenamento personalizzato | PM News

Le ultime news su Milan-Porto: Ante Rebic non sarà a disposizione per la gara di domani. Il croato lavora a parte

Ante Rebic salterà Milan-Porto, gara che si giocherà domani sera a San Siro. Come appreso dalla nostra redazione, il croato non ha recuperato dal problema alla caviglia accusato contro il Verona. Proprio in questi minuti sta svolgendo un lavoro personalizzato a Milanello. La speranza è che possa essere recuperato per il derby, che si giocherà domenica prossima a San Siro. Milan, nuovo assalto al colpo da Champions! Le ultime >>>