Milan, Pioli sorride: Ibrahimovic si allena in gruppo | News

Buone notizie per Stefano Pioli, visto che Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, si è allenato questa mattina in gruppo

Zlatan Ibrahimovic risponde presente. Il Milan, dopo le sconfitte consecutive contro Sassuolo e Lazio, ha bisogno del suo campione per conquistare un posto in Champions Leagu e. Pioli da questo punto di vista può sorridere, visto che lo svedese si è allenato con il resto dei compagni nella giornata di oggi. Chi ha giocato contro la Lazio ha svolto un lavoro di scarico, mentre il resto dei giocatori ha svolto una serie di esercitazioni tecniche prima di una partitella finale su campo ridotto.

Dunque, a meno di novità clamorose, Ibrahimovic sarà a disposizione per la partita contro il Benevento, in programma sabato prossimo a San Siro. Il Milan, dopo essersi giocato tutti i bonus, non può più sbagliare, e dunque ha bisogno del suo campione per uscire da questa situazione, che si è fatta molto intricata. Intanto Maldini pensa a due colpi dal Real Madrid.