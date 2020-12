Milan, Pioli: “Infortunio Ibrahimovic? Giocherà più di prima” | News

Ultime Notizie Milan News: Pioli parla di Ibrahimovic

MILAN NEWS – Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera. Pioli ha parlato di Zlatan Ibrahimovic. Ecco cosa ha detto.

"Ibrahimovic? Mai conosciuto un giocatore così intelligente e simpatico. Sono momenti così, tornerà e giocherà più di prima. Ma già la sua presenza è fondamentale, sa trascinare e stimolare i compagni. Come si gestisce uno così? In realtà non è difficile. Perchè siamo entrambi diretti, non ci nascondiamo, nel bene e nel male. Ci siamo detti anche cose negative, succede, è normale, è la dinamica logica di una squadra. Una volta è entrato nel mio ufficio e mi ha detto: mister, oggi parlo io. Io mi sono messo li e ho ascoltato. Il giorno dopo ho parlato io. Funziona così. Bisogna capire le situazioni, le persone, i momenti".