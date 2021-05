Milan, per Ibrahimovic distorsione al ginocchio: out contro Torino e Cagliari

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha annunciato in conferenza stampa delle novità importanti relative all'infortunio di Ibrahimovic

Ibrahimovic, attaccante del Milan, non ci sarà contro Torino e Cagliari. Lo svedese, nel corso della partita contro la Juventus, ha subito una leggera distorsione al ginocchio. Ad annunciarlo il tecnico Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Torino: "È l'unica nota stonata della partita contro la Juventus. Ha subito una lieve distorsione al ginocchio. Sicuramente non sarà disponibile domani e domenica, vediamo per la prossima settimana". Sempre a proposito di calciomercato: ecco le mosse di Maldini per la Champions.