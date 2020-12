Milan-Parma, si infortuna subito Gabbia

MILAN-PARMA ULTIME NEWS – Matteo Gabbia, difensore centrale rossonero, si fa male in avvio di gara. Il numero 46 rossonero, colpito duro da Andreas Cornelius in un intervento da tergo, è costretto ad uscire dopo 5′ di gioco a ‘San Siro‘. Dentro al suo posto Pierre Kalulu, al suo esordio assoluto in Serie A dopo quello di giovedì scorso in Europa League a Praga. SEGUI IL LIVE TESTUALE DEL MATCH TRA MILAN E PARMA A ‘SAN SIRO’ >>>