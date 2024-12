Milan, come sta davvero Okafor? Ecco la verità sull’infortunio | PM News

Negli ultimi giorni Noah Okafor, attaccante del Milan, è rimasto vittima di un infortunio. Lo svizzero nell'ultimo fine settimana ha giocato in un ruolo particolare. Non è stato infatti schierato né a sinistra al posto di Rafael Leao, né al centro, due posizioni che aveva già ricoperto negli scorsi mesi. Al contrario Paulo Fonseca ha deciso di metterlo a destra, sostituendo Samuel Chukwueze. Una prestazione, quella offerta contro il Genoa, davvero insufficiente e che ha sollevato qualche dubbio sulla sua permanenza in rossoneri. Nel frattempo, però, nei giorni successivi, il ragazzo ha rimediato un guaio fisico.