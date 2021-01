Milan, non solo Ibrahimovic. Le condizioni di Bennacer e Saelemaekers

Ultime Notizie Milan News: Ibrahimovic e non solo

MILAN NEWS – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, fa il punto sugli infortunati in casa rossonera. Stefano Pioli può sorridere non solo per i risultati, ma anche perchè l’infermeria sta incominciando a svuotarsi.

Nell’emergenza il Milan si è comportato alla grande, riuscendo a totalizzare 19 punti sui 24 disponibili nelle 8 partite giocate senza Ibrahimovic e Bennacer da novembre a oggi. Il recupero dell’algerino, però, unito a quello di Alexis Saelemaekers, sarebbe fondamentale. Con loro il blocco della squadra titolare sarebbe finalmente ricomposto. Ha già recuperato Zlatan Ibrahimovic, entrato per una decina di minuti contro il Torino. “Per Zlatan questa sera sarà una tappa importante – ha spiegato ieri Pioli a Rai Sport –. Deve ritrovare ritmo e minutaggio, lo troverà”. Il vero obiettivo di Ibra è quello di essere pronto per la partita di lunedì prossimo contro il Cagliari, in cui mancheranno Ante Rebic per il coronavirus e Rafael Leao per squalifica.

Tornando a Saelemaekers e Bennacer, i due sperano di esserci per la partita contro i sardi. Entrambi sono stati fermati per un guaio al bicipite femorale, e dunque lo staff medico rossonero non vuole accelerare i tempi. Il belga è quello più vicino al recupero, mentre per l'algerino si valuterà giorno dopo giorno.P ioli potrebbe decidere di portarlo in panchina contro il Cagliari e schierarlo poi titolare con l'Atalanta di Gasperini. Tempi di recupero più lunghi per Gabbia, che dovrebbe tornare a fine febbraio.