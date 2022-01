Milan, niente esami oggi per Ibrahimovic: il motivo | PM News

Zlatan Ibrahimovic, uscito al 28' di Milan-Juventus, ha accusato un dolore al tendine d'Achille della gamba destra. Ci sarà per il derby?

Daniele Triolo

Zlatan Ibrahimovic, attaccante rossonero, è uscito al 28' di Milan-Juventus, ieri sera a 'San Siro', per via di un dolore al tendine d'Achille della gamba destra. Dolore non fortissimo, che Ibra, sul momento, ha associato con le condizioni orribili del terreno di gioco di 'San Siro', il quale, però, ha costretto lo svedese ad abbandonare la contesa.

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, contrariamente a quanto scritto sui quotidiani sportivi oggi in edicola, Ibrahimovic non svolgerà oggi esami strumentali per capire entità e natura dell'infortunio. Zlatan, infatti, verrà valutato alla ripresa degli allenamenti a Milanello e nel corso dei prossimi giorni.

Ci sarà Ibrahimovic per il derby Inter-Milan, in programma dopo la sosta del campionato, agli inizi del prossimo mese di febbraio? Ancora qualche giorno di pazienza e si capirà qualcosa in più. Milan, un top player azzurro a zero in estate? Le ultime news di mercato >>>

