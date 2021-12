Milan, nessun problema per Ibrahimovic: ci sarà contro la Roma

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, sta bene: lo svedese dovrebbe rientrare nella partita del 6 gennaio contro la Roma

Zlatan Ibrahimovic ha saltato l'ultima sfida del 2021 contro l'Empoli, ma per lo svedese non ci sono problemi. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina. C'era un po' di preoccupazione, considerando i tanti infortuni dello svedese nell'ultimo anno, ma i controlli hanno chiarito che non si tratta di nulla di grave. Ibrahimovic ci sarà per Milan-Roma, gara che si disputerà il 6 gennaio a San Siro. Dovrebbero rientrare anche Rafael Leao, Ante Rebic e Davide Calabria. La squadra di Pioli pian piano sta recuperando i pezzi, ma l'obiettivo primario sarà quello di ridurre gli infortuni, che sono stati davvero troppi in questo 2021. Intanto il Milan sul calciomercato è pronto ad acquistare il difensore.