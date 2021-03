Milan-Napoli, quanti infortuni per Pioli: la lista degli assenti | News

Milan-Napoli, quante defezioni per Pioli

Il Milan continua con la sua emergenza infortuni. E’ vero che Pioli per Milan-Napoli recupera Theo Hernandez, Ante Rebic e Hakan Calhanoglu, ma perde Alessio Romagnoli e Davide Calabria.

A questo punto le indisponibilità per il tecnico sono ben sei: Ismael Bennacer, Daniel Maldini ,Mario Mandzukic, Zlatan Ibrahimovic e appunto Romagnoli e Calabria. Pioli, come sempre, non si piange addosso, ma le assenze sono tante. Intanto c’è una novità clamorosa: Zhang chiede aiuto a Elliott.